Denis Barbarossa, nouveau président de l'Ifec

L'action de Denis Barbarossa devrait notamment se porter sur l'accompagnement des cabinets aux mutations : « le développement de nos marchés et de nos marges est l'enjeu des cabinets. Nous devons redonner aux cabinets de la rentabilité et à notre profession son attractivité, grâce notamment à la formation. »

L'Ifec et son nouveau président s'impliquent par ailleurs « pour placer la profession au cœur des débats, en déployant plus encore son influence auprès des Pouvoirs publics et du monde économique », en mettant à profit son important maillage territorial.

La simplification reste également un enjeu majeur pour le pays. Denis Barbarossa sera ainsi « vigilant afin de faciliter la vie des entrepreneurs et des adhérents ».

Denis Barbarossa est engagé depuis 15 ans dans les institutions de la profession. D'abord à l'Anecs, l'Association nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes stagiaires, dont il sera le président de Paris, puis au CJEC, le Club des jeunes experts-comptables et commissaires aux comptes qu'il préside à Paris, en 2006, puis au niveau national où il s'investit pour l'interprofessionnalité.

En 2010, il rejoint l'Ifec comme membre du bureau national. Il est vice-président de la section Paris - Île-de-France, puis président en 2014. Passionné par les nouvelles technologies, il est, au sein de l'Ifec, à l'initiative de deux grands projets : une plateforme d'e-learning (ExpertsLab) et le salon Innovation et Productivité. Il a également contribué à plusieurs congrès nationaux, en tant que rapporteur délégué, puis rapporteur général.

En 2007, il crée le cabinet Accomplys. 60 % de son activité porte sur l'expertise comptable, 25 % sur le commissariat aux comptes et 15 % sur l'accompagnement.