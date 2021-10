Démission de la présidente du TGI d'Auxerre

Avec l'approbation du conseil de l'ordre, le bâtonnier a dénoncé le fait que Mme Laurans ai pénétré sans autorisation dans le bureau des bâtonniers ainsi que l'ambiance régnant au TGI, dans des courriers à la ministre de la Justice, au premier président de la cour d'appel de Paris et au Conseil national des barreaux. Selon Marie-Christine Lanfranconi, bâtonnier du barreau d'Auxerre, la présidente du tribunal avait "un irrespect évident des avocats, des magistrats et des greffiers" et "la justice ne pouvait plus être rendue de façon sereine".

Marianne Laurans a déclaré dans le quotidien L'Yonne Républicaine qu'elle demandait depuis plusieurs mois à être mutée et "ce n'est pas l'usure, mais l'écœurement" qui l’a conduite à démissionner de ses fonctions, qu'elle occupait depuis janvier 2008. Elle reste magistrate et peut être nommée à un autre poste, ou bien prendre sa retraite. Réputée pour son caractère bouillonnant, Mme Laurans s'emportait parfois même en audience. En septembre dernier, lors du procès de l'ancienne directrice de cabinet du président du Conseil général de l'Yonne pour abus de faiblesse, elle l'avait traitée de "cougar" aimant "entretenir beaucoup d'hommes".