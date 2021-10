Demain, tous slasheurs ?

Une grande majorité du panel de 130 000 internautes âgés de 18 à plus de 35 ans interrogés par l'enquête Meteojob affirme souhaiter découvrir d'autres opportunités, et apprendre différents métiers. à l'heure des nouvelles formes de contrats et des changements radicaux de carrière, la quête de sens et de satisfaction professionnelle prime. Travailler pour soi, s'épanouir, donner du sens à sa carrière ?

Près de 4,5 millions de travailleurs se déclarent pluriactifs en France en 2017, dont 70 % se revendiquent de l'être par choix. L'épanouissement passe en première motivation avant le salaire ou la prise de responsabilités professionnelles : près de 57 % des personnes prêtes à exercer plusieurs métiers au cours de leur carrière le souhaiteraient pour découvrir d'autres fonctions et notamment casser la routine. Et pour près de 53 %, leur choix se porterait même sur un métier différent, dans un tout autre secteur.

Ainsi, 47 % des répondants seraient même prêts à exercer différents métiers en même temps : pour apprendre plus de choses et pouvoir réorienter sa carrière (63 %), donner un sens à leur vie professionnelle (40 %).

Pour autant, ces nouvelles façons d'imaginer le travail s'appréhendent dans un cadre stable avec un contrat longue durée : 87 % des demandeurs d'emploi sont toujours à la recherche d'un CDI.