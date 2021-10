Delphine Gibassier reconnue en comptabilité du développement durable

Titulaire d'un Doctorat à HEC Paris et de 18 ans d'expérience professionnelle, notamment en tant que contrôleuse de gestion chez GE Healthcare, Danone et Syngenta, à Paris, aux États-Unis et en Asie, où elle a pu développer la comptabilité carbone et le reporting intégré, Delphine Gibassier fait partie des onze personnalités au monde choisies pour siéger au jury des Global Responsible Business Awards 2020.

L'événement annuel, organisé par Ethical Corporation, permet de « reconnaître les meilleures stratégies en matière de durabilité ». Il distingue celles et ceux dont l'impact sur les entreprises, la société et l'environnement, permet d'offrir de nouveaux modèles au 21e siècle, mais aussi de nouvelles façons de collaborer, et d'investir » en prenant en compte les enjeux environnementaux.

Le jury est également composé de dirigeants parmi les plus grandes entreprises, mais également de représentants d'ONG et de médias. C'est le croisement de leurs expertises qui garantit l'évaluation approfondie permettant de récompenser les meilleures stratégies d'entreprise lors d'une cérémonie le 8 octobre 2020 à Londres.