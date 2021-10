Delphin Boucher rejoint l'équipe M&A de Dechert en qualité d'associé national

Delphin Boucher a développé, au cours de ses 10 ans d'expérience, une expertise importante dans l'accompagnement de sociétés cotées et non cotées, et de fonds d'investissement dans le cadre d'opérations complexes et transfrontalières de private equity et de fusions-acquisitions. Il est notamment intervenu, dans de nombreux secteurs comme celui de la santé, pour le compte de fonds tels que Oaktree, Access Capital, Cobepa et IK Investment, de groupes tels que JC Decaux, Novasep et Legris Industries et de banques d'affaires et d'investissement telles que Natixis, BNP Paribas et BPI France.

Delphin Boucher a exercé au sein des cabinets White & Case et Willkie Farr & Gallagher. Il a également développé une connaissance concrète des besoins internes des clients grâce à deux détachements au sein de la direction juridique d'Arval (groupe BNP Paribas) et d'Arkema (chimie). Delphin Boucher est titulaire d'un Master en droit des affaires (DJCE) de l'Université d'Aix-Marseille III.

« Je me sens privilégié d'intégrer un cabinet aussi réputé que Dechert. L'équipe M&A dispose d'une expertise de premier plan et je me réjouis de les rejoindre pour consolider leur pratique. Dechert compte par ailleurs à Paris d'autres équipes solides notamment en droit fiscal, financement, droit de la concurrence et droit social, ce qui permet d'offrir aux clients une expertise complète et de premier plan dans le cadre de leurs opérations », commente Delphin Boucher.

Alain Decombe, membre du Management Committee de Paris, déclare : « Je suis ravi d'accueillir un avocat de la qualité de Delphin au sein du cabinet. Nous partageons cette même vision d'offrir à nos clients un service à haute valeur ajoutée. Son expérience dans de nombreux secteurs auprès d'acteurs majeurs est en totale adéquation avec le positionnement de notre équipe. »

La pratique Corporate/M&A chez Dechert

L'équipe Corporate/M&A de Dechert à Paris dispose d'une expertise reconnue dans les opérations complexes de M&A, nationales et internationales, à l'achat comme à la vente, tant pour des clients industriels que pour des fonds.

Cette équipe de premier plan travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des autres pratiques parisiennes de Dechert, notamment en droit social, financement, propriété intellectuelle, droit fiscal, droit de la concurrence et contentieux complexes.

Elle dispose d'une expérience significative dans l'accompagnement de clients industriels français dans leurs opérations de croissance externe sans lien direct avec la France, y inclus dans les pays émergents.