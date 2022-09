Delocalisation de l'examen final du DEC Francais au Benin

Le Bénin abrite depuis plus de quarante ans un centre délocalisé des examens du cursus français initié par le Rectorat de l’Académie de Nantes. Les candidats de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale ne pouvaient prendre part à Cotonou qu’aux épreuves écrites du DECF et DESC. Pour les épreuves orales du DECF les candidats devaient se doter d’un visa SCHENGEN pour se rendre en France. Faute de moyens financiers et face aux difficultés pour l’obtention du visa SCHENGEN, plusieurs candidats ont dû abandonner la poursuite de leurs études.

Afin de perpétuer le diplôme du DEC en Afrique, la Direction de l’Ecole Supérieure d’Expertise Comptable et de Gestion (ESEC-COTONOU) avec le Centre de Préparation à l’Expertise Comptables (CPEC) de l’IUT2 de Grenoble ont permis la délocalisation du CPEC de l’IUT2 de Grenoble à Cotonou en 1998.

Suite à une requête de la Direction de l’ESEC-COTONOU auprès du Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables et du Rectorat de l’Académie de Nantes, une convention a été signée en 2013 avec l’Académie de Nantes dont dépend le Bénin pour les examens français afin que le jury de l’épreuve orale du DECF soit délocalisé à Cotonou, sous l’égide de l’Ambassade de France au Bénin. Cette disposition a permis l’accroissement de la réussite des candidats.

Toujours dans le but de maintenir le DEC en Afrique, l’OECCA-BENIN a renforcé ses démarches, en concertation avec le Rectorat de l’Académie de Nantes, le Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de France, afin que les épreuves du cursus complet soient délocalisées au Bénin.

Après la demande souhaitée par l’OECCA-BENIN pour la délocalisation au Bénin de toutes les épreuves du cursus du DEC au regard des résultats obtenus depuis la délocalisation, les épreuves UE6 et UE7 du DSCG et les deux épreuves écrites finales du DEC ont été délocalisées à Cotonou respectivement en octobre 2022 et novembre 2022, le mémoire du DEC devant être soutenu à distance à la même session.

Cette délocalisation à Cotonou au Bénin est appuyée depuis lors par le Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables et le président Lionel CANESI. Les candidats africains peuvent donc désormais présenter l’ensemble des épreuves du DCG, du DSCG et du DEC en Afrique, sans être obligés de se rendre en France évitant ainsi la charge d'un visa et d'un déplacement en France. Ceci va permettre d’accroître le taux de réussite aux épreuves du cursus français et de perpétuer le DEC français en Afrique, ce qui participe de l’amélioration de la qualité de l’information financière et du développement de l’Afrique.

Le Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables envisage aussi une délocalisation du centre des examens du DEC au Maroc, une initiative qui va permettre d’accroître le nombre de diplômés du cursus d’expertise comptable français en Afrique.

Les élus de la DDPI, Alexandre TOUAMI, Eric-Jean VISTE et Hervé GBEGO remercient l’ensemble des acteurs qui ont permis la réalisation de ce projet majeur pour le développement de notre diplôme en Afrique.