Délinquance dans les transports : “baisse en trompe-l'œil” en Île-de-France pendant la crise sanitaire

La région parisienne, qui concentre les deux tiers de ces délits recensés à l'échelle nationale, a vu le nombre de victimes déclarées à la police et la gendarmerie baisser de 27 % mais, dans le même temps, ses trains, métros, bus et tramways ont transporté 43 % de voyageurs en moins, selon le rapport du service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). Tous délits confondus, le nombre de victimes par million de voyages est ainsi passé de 22 en 2019 à 29 en 2020.

Sur l'ensemble de la France, 116 434 victimes de vols et violences ont été enregistrées par les forces de l'ordre dans les transports publics en 2020, soit 23% de moins qu'en 2019, après deux années de hausse (+6 % de 2017 à 2018 et +13 % de 2018 à 2019). 80 % des victimes ont subi des vols sans violence. Le reste concerne les vols avec violence (10 % des victimes), les coups et blessures volontaires (5 %), les outrages et violences contre des dépositaires de l'autorité publique (4 %) et les violences sexuelles (1 %). Une victime sur trois est âgée de 18 à 29 ans, une proportion qui diffère légèrement selon les types de délinquance.