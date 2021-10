Déjà plus de 1 200 entreprises aidées par les mandataires judiciaires

Tous les appels ont pu être traités avec une durée moyenne d'entretien de 15 minutes. Les questions les plus récurrentes portent sur la mise en place du chômage partiel, les reports de charges, les financements bancaires et l'aide aux indépendants.

Initiative conjointe du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ) et du ministère de l'Economie et des Finances (Direction Générale des Entreprises et Commissaires à la Restructuration et à la Prévention) et en lien avec le président de la Conférence Générale des Juges Consulaires, ce dispositif mobilise dans chaque région la quasi-totalité de la profession, du lundi au vendredi, de 10h à 17h, pour aider les entreprises à décrypter et appliquer les mesures de soutien annoncées par le Gouvernement.

« L'État, avec les services de la Direccte dans chacune des régions, est en première ligne pour accompagner les entreprises à faire face aux difficultés immenses posées par la crise du covid19. Pour gagner ce combat, nous faisons le choix résolu de la mobilisation collective, comme l'illustre ce partenariat fort avec le CNAJMJ dont je salue le sens des responsabilités, afin de renforcer l'impact et la réactivité de nos interventions et augmenter le nombre des entreprises accompagnées », précise Thomas Courbe, directeur général des entreprises au ministère de l'Economie.