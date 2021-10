Degroux Brugère conseille Patrimmofi pour l'acquisition d'ICF

Fondé en 1993 par Guy Roos, ICF est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Lyon et à Paris.

Cette opération permet ainsi au groupe Patrimmofi de renforcer sa présence en région Rhône-Alpes.

Avec 670 millions d'euros d'encours financiers sous gestion atteint en mars, le groupe Patrimmofi poursuit ses objectifs de croissance et prévoit d'atteindre le milliard d'euros d'encours avec une collecte annuelle de 240 millions d'ici à 2023.

Degroux Brugère accompagnait Patrimmofi pour cette acquisition avec Augustin Fleytoux, associé, et Marguerite Galois-Boyé, avocate.

Patrimmofi était également accompagné d'Acetis Finance sur les aspects financiers, avec Frédéric Bos, Olivia Harel et Martin Bonissol.

Les cédants étaient conseillés par Alcya Conseil sur les aspects juridiques, avec Magalie Revillon-Persat et Laurent Simon, associés, et Mathias Lenclud, avocat, et par KPMG sur les aspects financiers, avec Nicolas-David Kersen.