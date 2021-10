Degroux Brugère conseille Meilleurtaux dans ses négociations pour l'acquisition de Mes-Placements.fr

Mes-placements.fr, précurseur indépendant de l'épargne et de l'assurance vie en ligne créé en 1999 par Eric Girault, a développé quatre grands domaines d'expertise : l'assurance-vie, l'épargne retraite, la défiscalisation et SCPI ou pierre-papier. Au terme d'une forte croissance, l'entreprise compte aujourd'hui près de 32 000 clients pour environ 1,4 Mds EUR d'encours sous gestion.

L'ensemble composé de Mes-Placements.fr et MeilleurPlacement.com (auparavant appelé MonFinancier, acquis par le Groupe en 2019) constituera le pôle épargne du Groupe Meilleurtaux, représentant 45 000 clients et plus de 2,5Mds EUR d'actifs, soit le premier acteur digital indépendant de l'épargne en France.

Pour cette opération, Degroux Brugère accompagne le Groupe Meilleurtaux sur les aspects juridiques (transactionnels et due diligence juridique), avec Augustin Fleytoux, associé, et Oriane Rocher, avocate.

Le cabinet Deloitte accompagne le Groupe Meilleurtaux sur les aspects de due diligence, et Claris Avocats (Jean-Pascal Amoros et Léopoldine Mauvais) et Callisto (Eric Delorme et Guillaume Bodart) sur les aspects management.

Le cabinet Viguié Schmidt & Associés conseille les cédants (Nicolas Viguié, Emile Troboul).