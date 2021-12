Degroux Brugère conseille les vendeurs dans le cadre de l'acquisition de Kiute par Booksy

Spécialisée dans la prise de rendez-vous bien-être et beauté en ligne, la start-up française Kiute, fondée en 2016, dispose d’un réseau de près de 10 000 instituts de beauté et bien-être partenaires dans plus de 200 villes françaises et gère 250 000 réservations par mois.

L’acquisition de Kiute permet au groupe Booksy de développer sa présence en France et de devenir la première application de réservation de services de beauté sur ses marchés, avec près de 20 millions d’utilisateurs de l'application.

Degroux Brugère accompagnait les vendeurs pour cette opération avec Jérémie Swiecznik, associé, Amélie Duclos et Justine Ricaud, collaboratrices.

Le cabinet DLA Piper accompagnait le groupe Booksy avec Laurence Masseran, associée, et Vanessa Hamiane, collaboratrice sur les aspects corporate ; Jérôme Halphen, associé, et Emilie Thomson, collaboratrice, sur les aspects de droit social ; Raphaël Béra, associé, et Louis-Augustin Jourdan, collaborateur, sur les aspects fiscaux ; Marta Frackowiak, associé,et Piotr Miller, counsel,sur les aspects polonais de l’opération.