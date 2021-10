Degroux Brugère conseille Delcourt pour sa prise de participation dans Kennes

Fondée en 2013, la société d'édition belge Kennes est spécialisée en jeunesse et BD. L'entreprise est notamment partenaire exclusif de la Fédération belge de Football et bénéficie ainsi de la licence officielle de l'équipe nationale Les Diables Rouges.

Avec un catalogue de 700 titres, Kennes réalise un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros. Kennes avait rejoint il y a trois ans la diffusion Delsol, propriété du groupe Delcourt.

Premier groupe indépendant d'édition de BD francophone, le Groupe Delcourt, fondé en 1986, possède un catalogue de 9.500 titres et réalise un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros. Avec 120 salariés basés à Paris et à Toulon, le groupe rassemble, en plus de Delsol, les Éditions Delcourt, les Éditions Soleil et l'éditeur de mangas Tonkam.

Pour cette opération, Degroux Brugère accompagnait le groupe Delcourt, avec Augustin Fleytoux, associé et Oriane Rocher, collaboratrice.