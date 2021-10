Degroux Brugère conseille Adista lors de l'acquisition de Fingerprint Technologies

Avec 30 agences réparties sur toute la France, Adista propose des services informatiques et télécoms destinés aux entreprises et collectivités. L'entreprise offre des solutions adaptées à la stratégie de chaque entreprise, en prenant en compte leurs exigences de performance et de sécurité grâce à un savoir-faire intégrant les expertises des métiers des télécommunications, du cloud, de l'informatique et du développement applicatif.

L'acquisition de Fingerprint Technologies, basé à Roman-sur-Isère, près de Valence, va permettre à Adista de renforcer sa présence en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour cette opération, Degroux Brugère accompagnait Adista avec Augustin Fleytoux, associé, et Oriane Rocher, avocate.

Les cédants étaient représentés par le cabinet Fidal, avec Véronique Barbedette et Jean Christophe Capion.