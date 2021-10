Degroux Brugère accompagne MAIF Avenir

L'investissement d'un montant total de 20 millions de dollars permet d'accélérer la recherche et le développement ainsi que la croissance à l'international d'Expensya.

Dans le cadre de cette opération Maif Avenir a investi aux côtés du fonds américain Silicon Badia, ainsi que de ISAI et Seventure, investisseurs historiques d'Expensya.

Pour cette opération, Degroux Brugère accompagnait Maif Avenir, avec Jérémie Swiecznik, associé et Benoît Courtet, collaborateur senior.

Lerins & BCW (Laurent Julienne et Marc Gervais) conseillait Expensya et Gide Loyrette Nouel (Pierre Karpik et Donald Davy) conseillait ISAI et Seventure.