Degroux Brugère accompagne Capital Croissance

Le cabinet Degroux Brugère a accompagné Capital Croissance à l'occasion de son MBO sur Satys Electric, spécialiste de la conception et de la production des assemblages de câble et faisceaux électriques, des sous-ensembles électromécaniques, et des armoires électriques. Avec près de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont plus de la moitié réalisée à l'international, Satys Electric est l'un des principaux acteurs de son marché de niche.

Le fonds à l'ADN entrepreneurial prend ainsi une participation majoritaire au sein de Satys Electric, aux côtés de l'équipe de management, ainsi que Bpifrance et Carvest, investisseurs historiques du Groupe Satys. Le financement du MBO est complété par une dette senior arrangée par Crédit Agricole Franche-Comté.

Pour cette opération, Degroux Brugère accompagnait Capital Croissance sur les aspects juridiques (due diligence et transactionnels) et le financement, ainsi que sur les aspects fiscaux, avec Augustin Fleytoux et Frédéric Hennes, associés, Marguerite Galois-Boyé et Oriane Rocher, avocates.

Le cabinet Bellecour Conseils accompagnait les cédants (Jean-Louis Fery, Vincent Rapey).

De Gaulle Fleurance & Associés conseillait les prêteurs (Claire Haas, May Jarjour, Vahan Guevorkian).

BM Partners (Karine Budin) conseillait Bpifrance.