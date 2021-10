Défi métier : quel impact du confinement sur l'activité de formation ?

Défi métiers a souhaité approfondir le travail précédemment réalisé par le Réseau des Carif-Oref au niveau national sur les ressources pédagogiques mises en place pendant la crise sanitaire et le maintien, ou non, de l'activité de formation. Il a ainsi mené une étude sur la continuité de l'activité de formation durant la période de confinement en Île-de-France.

Pour ce faire, 56 directeurs et responsables d'Organismes de formation (OF) ont été interrogé, en avril dernier, pour comprendre pourquoi et comment certains OF avaient poursuivi leur activité durant cette période alors que d'autres l'avaient suspendue.

Plus que de seules explications, cette étude apporte également une classification des OF, selon leur rapport à l'activité. Car si certains ont dû suspendre leur activité, ils ont continué d'accompagner leurs stagiaires afin d'éviter les abandons de formation.

Le confinement, expérimentation du distanciel

Il ressort de l'étude que si le confinement a financièrement impacté tous les organismes de formation, il a permis d'expérimenter les relations en distanciel. La crise a prouvé la prépondérance du smartphone sur les autres outils pédagogiques et l'importance de la réingénierie des formations ainsi que de la formation des formateurs au distanciel.

« On a des chefs de projet qui ont fait beaucoup d'ingénierie de formation, parce que l'ingénierie à distance, il fallait la mettre en place. Cette ingénierie, c'est aussi un lourd investissement, pour pouvoir essayer de maintenir une offre de formation », a témoigné un autre responsable d'OF.

Face à ces différents constats, et par anticipation d'épisodes à venir, Défi métiers a fait plusieurs propositions, qui seront débattues à l'occasion d'une Matinale, organisée le 2 octobre 2020, entre 14 et 15h30, et durant laquelle les principaux résultats de cette étude seront présentés.