Défaillances d'entreprises : +7,6 % par rapport au 1er trimestre 2014

Altares, acteur de la Data Economy, membre du réseau Dun & Bradstreet, 1er réseau international d'informations BtoB, vient de présenter son étude trimestrielle sur les défaillances et sauvegardes d'entreprises du 1er trimestre 2015. Selon les chiffres publiés, le seuil des 18 000 jugements d'ouverture est franchi. Les procédures collectives bondissent de 47 % chez les micro-employeurs (un ou deux salariés) et de 26 % chez les PME de 20 à 49 salariés.

Comme le souligne Thierry Millon, directeur des études Altares, « La consommation des ménages reprend des couleurs, le climat des affaires s'améliore, les conditions de crédit s'assouplissent, les clignotants passent progressivement au vert, pourtant l'économie réelle patine encore sévèrement. Ce premier trimestre confirme que, de la rémission à la guérison,il n'y a qu'un pas que les entreprises n'ont pas encore toutes franchi. Depuis un an, les petits employeurs portent les stigmates de cette reprise qui tarde à s'enclencher. Mais les PME sont à leur tour victimes d'une rechute. Si les plus grandes d'entre-elles, celles de plus de 50 salariés, emboitent prudemment le pas de la reprise, les PME plus modestes ont encore une activité irrégulière et insuffisante. Conséquence, 800 PME de 10 à 19 salariés (+12 %) et 350 de 20 à 49 salariés (+26 %) ont déposé le bilan ce premier trimestre 2015. Dans ces conditions, le nombre d'emplois menacés par ces défaillances d'entreprises dépasse 66000,un nombre au plus haut depuis 2009 (73700). »