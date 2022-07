Découvrez le Palmarès du Grand Prix Poésie Ratp 2022

Depuis près de 30 ans, la Ratp offre à ses voyageurs des moments de poésie pendant leur trajet et leur permet ainsi d’être en contact quotidien avec les plus grands textes du genre qui présentent aux voyageurs des poèmes d’auteurs. En organisant chaque année le plus grand concours de poésie amateur français, la société de transport propose à ses voyageurs, amoureux des mots, de mettre en lumière leurs poèmes.

Chaque édition a la chance d’être présidée par une personnalité du monde des Arts et des Lettres, tels que Matthieu Chedid, David Foenkinos, Stéphane de Groodt, Zabou Breitman, Augustin Trapenard, Raphaël, Isabelle Carré, Izïa Higelin, ou encore Vincent Delerm. Cette année, Eddy de Pretto présidait le Grand prix poésie Ratp 2022.

Douze poèmes sont récompensés

Pour cette 8e édition, ce sont 12 lauréats qui ont été sélectionnés. Le tout nouveau Grand Prix Voyageurs, issu des votes du public, vient s’associer aux Grands Prix habituels décernés dans chacune des catégories enfants, jeunes et adultes ainsi qu’au Prix du président du jury.

Les 12 lauréats verront leur œuvre poétique affichée pendant tout l’été sur l’ensemble du réseau Ratp opéré pour Île-de-France Mobilités. Elle deviendra ainsi, le temps d’un trajet en métro parisien, une fenêtre ouverte vers l’imaginaire pour tous les voyageurs. Une cérémonie était organisée le jeudi 7 juillet, pour remettre les prix aux lauréats, en présence d’Eddy de Pretto, président du jury 2022.

Lauréats 2022

Grand Prix Adultes : Pierre Ehlinger (43 ans, Charente-Maritime)

Grand Prix Jeunes : Isidore Sufren (16 ans, Paris)

Grand Prix Enfants : Lou Fari Duval (9 ans, Essonne)

Grand Prix Voyageurs : Lucie Lecaille (12 ans, Nord)

Prix du Président du Jury : Olivier Tao Kong Man (32 ans, Hauts-de-Seine)

Les 7 autres lauréats sont :

Roselyne Allais, 67 ans, Charly (69)

Arnaud Evain, 68 ans, Falaise (14)

Priscille Meunier, 45 ans, Draguignan (83)

Pierre Désesquelles, 59 ans, Bonnelles (78)

Lena Petrovich, 26 ans, Viroflay (78)

Élise Chatonnet, 17 ans, Angers (49)

Arthur Kaminka, 8 ans, Aulnay-sous-Bois (93)

Parmi ces textes poétiques et dans chacune des catégories du concours, trois d’entre eux ont particulièrement touché le cœur du jury et remportent un Grand Prix. Quel que soit leur âge ou leur lieu de résidence, c’est le thème de l’amour qui aura inspiré les poètes-lauréats, livrant avec des mots aux sonorités rythmées et musicales des images puissantes et sensibles sur leur lien à l’être aimé.