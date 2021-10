Déconfinement et salariés : entre enthousiasme et craintes

Sur demande du Medef qui en dévoile les résultats, l'institut OpinionWay a réalisé un sondage, du 5 au 7 mai et auprès de 1 120 salariés de toutes tailles d'entreprises et de tous secteurs d'activité, afin de mieux cerner leur état d'esprit au moment du déconfinement.

S'ils sont majoritairement satisfaits des mesures prises par leur employeur pour s'adapter à la crise et télétravailler et font confiance à leur entreprise, ils conservent des inquiétudes, qu'il s'agisse des risques de contamination au travail ou des conséquences économiques de la crise.

Confiance majoritaire en l'entreprise

Selon le sondage, 76 % des salariés considèrent que les mesures mises en place par leur entreprise pendant la crise ont été claires et qu'elle a fait son maximum pour les aider pendant cette période difficile. Cette approbation massive se retrouve dans tous les secteurs, pour toutes les tailles d'entreprises et dans toutes les régions.

De même, 77 % font confiance à leur employeur pour limiter les risques sanitaires, les femmes étant légèrement plus confiantes que les hommes.

S'agissant des mesures attendues de la part de l'employeur pour limiter les risques sanitaires, 74 % des répondants citent la mise à disposition de masques et autres matériels de protection et d'hygiène, suivie, à 50 %, de la sensibilisation des employés aux gestes barrières. Le recours plus fréquent au télétravail reste une attente pour 34 % des répondants.

Succès du télétravail

Interrogés sur leur expérience du télétravail pendant le confinement, elle est perçue comme positive pour 83 % des salariés, assez positive pour 52 %. Par ailleurs, 37 % des salariés déclarent y avoir eu recours au moins partiellement sur un total de 66 % de salariés ayant continué à travailler au cours de cette période.

Sur le souhait de continuer à télétravailler à l'avenir, 78 % y répondent positivement, malgré que 36 % aient été confrontés à au moins une des difficultés suivante : de concentration, pour 80 % d'entre eux, techniques (77 %) ou d'équilibre entre vie familiale et professionnelle (72 %).

Le retour au travail inquiète

Malgré l'enthousiasme de reprendre le travail « normalement » et de revoir leurs collègues, pour 78 % des répondants, les salariés font état de certaines inquiétudes à l'idée de retourner sur leur lieu de travail. Si 51 % pensent pouvoir retourner sur leur lieu de travail dès le 11 mai et tout autant à souhaiter que leur retour puisse avoir lieu dès cette date, 49 % souhaiteraient que ce retour soit plus tardif.

Par ailleurs, 61 % pensent risquer d'attraper le virus sur leur lieu de travail et 51 % en s' rendant.

Enfin, plus de la moitié des salariés se disent inquiets pour leur emploi et leur niveau de rémunération en 2020.