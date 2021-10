Déconfinement et prolongation du télétravail : Restez motivés !

En cette période de déconfinement, et alors que le retour « à la normale » ne sera que progressif, réussir à maintenir le dynamisme des équipes et les accompagner peut s'avérer délicat.

Bloom at Work, solution proposée aux entreprises afin d'améliorer l'épanouissement des collaborateurs sur leur lieu de travail, a interrogé plus de 200 entreprises et des dizaines de milliers de collaborateurs depuis le début de la crise et regroupé plusieurs centaines d'idées en un Top 10 des meilleures pratiques adoptées par les entreprises qui collaborent à distance.

Ces pratiques, accompagnés de leurs conseils de mise en place, sont détaillés dans un guide mis à disposition gratuitement pour toutes les entreprises qui le souhaitent.

Top 10 des meilleures pratiques

Parmi les dix pratiques clés, testées et approuvées par les entreprises pour réussir le déconfinement progressif, répondre à toutes les questions est en tête de liste. Parce que la période actuelle suscite de nombreuses questions pour les collaborateurs, il est opportun de mettre en place des sessions AMA, pour « Ask Me Anything », c'est-à-dire des visioconférences où chaque collaborateur peut poser ses questions et recevoir les réponses des dirigeants en live.

Autre pratique, prendre du temps pour se mettre en valeur. Pour les équipes sur le terrain, c'est l'occasion de valoriser leur travail aux yeux des équipes de l'entreprise et pour celles en télétravail, chaque étape du déconfinement peut être célébré comme un événement à part entière.

Dans la même veine, il est bon de s'inspirer collectivement, en proposant aux collaborateurs des moments de pauses et d'évasions, pour donner de l'énergie aux équipes.

Il est également productif de témoigner de sa reconnaissance envers les équipes, afin d'engager une dynamique positive, de donner de la valeur au travail et ainsi de décupler la motivation.

À l'heure où de très nombreux salariés télétravaillent, ce nouveau mode organisationnel implique de nombreux droits et responsabilités. Les managers ont plus de confiance envers les managés et ces derniers ont plus d'autonomie vis-à-vis des managers. De nombreuses ressources existent sur le sujet afin de faciliter le travail à distance.

A ce titre, de nombreux managers ont retenu que les communications écrites favorisées par le travail sont un facteur de risque de mauvaise compréhension qui peuvent créer des frictions. Pour y remédier, il peut être utile de décrocher son téléphone et d'oser exprimer ses ressentis.

Par ailleurs, si les moments d'échanges informels manager-managé sont difficiles à conserver en travaillant à distance, ils sont pourtant essentiels pour maintenir de bonnes relations entre les équipes. Proposer des « pauses virtuelles » à chaque membre de son équipe permet d'éviter. Les relations de travail déshumanisées.

Pour maintenir l'énergie et l'engagement des collaborateurs, les entreprises sondées ont également relevé l'importance de définir et créer des rituels d'équipe à distance, simples et conviviaux pour partager leur météo intérieure. Par exemple, lors d'une visioconférence d'équipe, chacun peut écrire sur un bout de papier son humeur personnelle et la faire partager aux autre. Un moyen ludique et efficace pour libérer la parole et partager les ressentis.

Enfin, pour travailler à distance dans des conditions optimales, se doter des bons outils est primordial.