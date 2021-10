Déclaration d'impôts : les avocats parisiens vous aident !

Ces consultations sont gratuites et ne nécessitent pas de prise de rendez-vous. Elles se tiennent en toute confidentialité, dans le respect des règles du secret professionnel qui s’imposent aux avocats.

Les questions des contribuables parisiens portent le plus souvent sur :

les modalités de déclaration,

les règles de rattachement des enfants et des ascendants,

les réductions d’impôt liées à l’achat et aux travaux dans la résidence principale,

les nouvelles règles d’imposition des indemnités d’accident du travail et de départ en retraite,

l’exonération des heures supplémentaires,

la déclaration des revenus fonciers,

les changements intervenus dans le foyer fiscal.

Cette opération répond à la volonté du barreau de Paris et de la ville de Paris d’apporter conseil et assistance aux citoyens et de leur faciliter l’accès au droit.