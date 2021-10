Déclaration d'impôts : les avocats du 93 vous aident

Ces consultations sont gratuites et ne nécessitent pas de prise de rendez-vous (il est toutefois conseillé de se munir de sa déclaration pré-remplie). Elles se tiennent en toute confidentialité, dans le respect des règles du secret professionnel qui s’imposent aux avocats. Les avocats répondront aux questions des contribuables portant notamment sur :

- Les modalités des déclarations et du paiement de l’impôt

- La détermination du quotient familial

- La détermination de la base d’imposition (salaires, pensions, revenus fonciers, charges déductibles)

Cette opération répond à la volonté du Barreau de la Seine-Saint-Denis d’apporter conseil et assistance aux habitants du département dans une démarche de proximité.