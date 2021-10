Déclaration d'impôt : les avocats donnent des conseils gratuits à Paris

Les contribuables pourront se rendre, sans rendez-vous, le jeudi 12 mai de 9 à 18h, dans les 20 mairies d’arrondissement de Paris, et jusqu’à 19h dans les mairies des 12e et 18e arrondissements. Ces consultations seront bien entendu tenues dans le respect de la confidentialité et du secret professionnel des avocats.

« Cette journée, qui revêt un caractère d’intérêt général, est particulièrement utile aux Parisiens. Elle est l’une des nombreuses manifestations du partenariat historique et très constructif qui unit la Ville de Paris et l’Ordre des avocats de Paris », admet la maire de Paris, Anne Hidalgo.

De son côté, la vice-bâtonnière du barreau de Paris, Dominique Attias, reconnaît que « cette opération est l’occasion pour les avocats de sortir de leur cabinet, de rencontrer et d’échanger avec les Parisiens, mais il s’agit également de répondre à une mission de service public. Les avocats ont pour mission d’apporter conseil et assistance aux citoyens.»

L’an dernier, près de 900 consultations ont ainsi été assurées dans les mairies d’arrondissement au cours de cette journée. La majorité des consultations avaient pour objet une aide à la rédaction des déclarations fiscales, les autres motifs de consultations se répartissant de façon homogène entre la famille, l’immobilier et les déductions fiscales.

Renseignements au 01 80 27 19 20, sur les site www.avocats.paris, www.paris.fr/aidejuridique et à l’accueil des mairies