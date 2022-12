Déchets : la Délégation sénatoriale aux Outre-mer sonne l’alerte

Dans leur rapport n° 195 (2022-2023), Gisèle Jourda, sénatrice de l’Aude (Socialiste, Écologiste et Républicains) et Viviane Malet, sénatrice de La Réunion (Les Républicains), indiquent que les Outre-mer accusent un retard majeur dans la gestion de leurs déchets et font des propositions pour inverser la tendance, grâce notamment à des financements adaptés et à une meilleure gouvernance.

Gestion des déchets en décalage avec l’Hexagone

Les territoires d’Outre-mer, composés des départements et régions d'Outre-mer (DROM) et des collectivités d’Outre-mer (COM), accusent des lacunes et des retards majeurs en matière de gestion des déchets. En effet, ils comptent 67 % de taux d’enfouissement des déchets ménagers, contre 15 % au niveau national, des ratios de tri de 3 à 20 fois inférieurs à ceux de l’Hexagone, avec des quartiers informels sans collecte qui représentent parfois plus d’un tiers de la population dans certaines communes de Mayotte. Dans ces territoires, le coût de gestion moyen des déchets ménagers est 1,7 fois plus élevé que dans l’Hexagone et la quantité moyenne d’emballages ménagers collectés par habitant et par an dans les 5 DROM est de 14 kg, contre 51,5 kg pour la France entière.

Selon le rapport, globalement, tous les territoires d’Outre-mer subissent un retard massif d’équipements. En dehors de La Réunion, dans les quatre DROM, le nombre de déchetteries par habitant est de 2 à 9 fois plus faible que dans l’Hexagone, quand Mayotte n’en compte aucune à ce jour.

© DR

Urgence environnementale et sanitaire

Collecte déficiente, dépôts sauvages, poison lent des anciennes décharges illégales sont autant de dangers pour des territoires fragilisés où des populations n’ont pas toujours accès à l’eau potable. La mission a d’ailleurs en évidence l’urgence sanitaire à laquelle doivent faire face ces territoires, notamment Mayotte et la Guyane où le taux de prévalence de la leptospirose est 70 fois supérieur au taux national, ainsi que l’urgence environnementale forte, et ce alors même que les Outre-mer abritent 80 % de la biodiversité française.

© DR

Des causes bien identifiées, deux défis à relever

D’après le rapport sénatorial, cette situation alarmante s’explique en premier lieu par des financements insuffisants, par une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui asphyxie les budgets de fonctionnement des EPCI, et par davantage de non-contributeurs, dans les quartiers informels, à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), alors qu’elle couvre en moyenne 80 % des dépenses du service public des déchets.

Autres causes identifiées, des éco-organismes discrets, voire absents, des filières locales de recyclage très limitées, une prévention quasi-inexistante, une gouvernance locale peu adaptée, ainsi qu’une faible ingénierie et des exportations de déchets de plus en plus compliquées.

Dès lors, pour éviter que la situation ne s’aggrave, les Outre-mer doivent relever deux défis, selon les sénatrices : gérer l’urgence avec des moyens d’action et consolider les bases d’une gestion des déchets maîtrisée ainsi que s’engager résolument sur la voie de l’économie circulaire.

Propositions

Le rapport comporte 26 propositions, qui ont été présentées devant la Délégation sénatoriale aux Outre-mer, présidée par Stéphane Artano.

Le texte propose notamment :