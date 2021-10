Dechert renforce son équipe d'Arbitrage International avec l'arrivée d'une nouvelle associée à Paris

Le Dr Claudia Annacker est spécialisée dans les arbitrages relatifs aux traités d'investissement, où elle représente tant les demandeurs que les défendeurs, ainsi qu'en droit international public, dans des affaires ayant trait notamment aux successions d'États, aux immunités diplomatiques et consulaires, aux différends entre États ou impliquant des organisations internationales et aux contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Elle a représenté des États souverains et des investisseurs dans plus de 30 procédures d'arbitrage d'investissement et conseille régulièrement en amont des investisseurs pour leur assurer une protection optimale en vertu des traités d'investissement.

Le Dr Annacker est professeure adjointe à l'Université de Vienne et professeure invitée à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense. Elle est membre de la Cour d'arbitrage du Centre d'arbitrage international de Singapour (SIAC) et du conseil du Centre international d'arbitrage de Vienne (VIAC). Elle a été nommée « Lawyer of the Year (2019) France » par Benchmark Litigation.

« Claudia est une excellente avocate, jouissant d'une remarquable réputation en lien avec son expérience en arbitrage d'investissement et en droit international public. Son arrivée, tout comme le recrutement récent de Michelle Bradfield à Londres, témoignent du développement continu de notre département, du renforcement des capacités du cabinet en matière de droit international public et de notre volonté de fournir des services d'excellente qualité dans les principaux centres d'arbitrage du monde. », a déclaré Eduardo Silva Romero, co-responsable du département Arbitrage International de Dechert aux côtés d'Arif H. Ali.

« Le recrutement de Claudia confirme la volonté du cabinet de continuer à investir en France dans des pratiques spécialisées pointues et d'avoir un bureau national reconnu pour ses compétences et son expertise dans des dossiers complexes à forts enjeux stratégiques et financiers.», a ajouté Alain Decombe, Vice-Chairman en charge des Opérations Internationales et Managing Partner du bureau de Paris.

Le groupe d'Arbitrage International de Dechert, dirigé par Arif H. Ali et Eduardo Silva Romero conseille des États souverains (y compris des fonds souverains), des entreprises publiques, des investisseurs privés, des multinationales et des clients fortunés dans le cadre d'arbitrages d'investissement et commerciaux à travers le monde. Dechert représente des clients dans de nombreux secteurs, y compris l'énergie, l'exploitation minière, la construction, les télécommunications, les services financiers, les sciences de la vie, la défense et l'hôtellerie.