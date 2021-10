Dechert renforce le comité de direction de son bureau parisien

Alain Decombe, distingué et récompensé pour son activité en corporate, est également vice-chairman des Opérations Internationales du cabinet. Reconnu comme un leader dans le secteur des Sciences de la vie, il est classé dans le « Hall of Fame » de The Legal 500 EMEA, ainsi que Band 1 par Chambers Europe. Sabina Comis est l'une des rares avocates françaises capable d'intervenir à la fois en droit fiscal mais aussi sur les aspects juridiques et réglementaires de la création de fonds. Reconnue depuis de nombreuses années comme « Leading Individual » par Chambers Europe et The Legal 500 EMEA, elle co-préside également le comité Global Women's Initiative chez Dechert. Mélanie Thill-Tayara, associée reconnue en droit de la concurrence, co-dirige par ailleurs la pratique Sciences de la vie de Dechert au niveau mondial. Régulièrement plébiscitée par les publications du secteur, notamment Global Competition Review et Chambers, elle intervient sur des dossiers emblématiques en droit de la concurrence pour de très grands groupes internationaux.

« Paris a un rôle clé dans les affaires au niveau mondial, et est d'une très grande importance pour l'activité de Dechert, dont la clientèle internationale a des intérêts à la fois nationaux et transfrontaliers », énonce Andrew J. Levander, président du Policy Committee de Dechert. « Alain accomplit un travail remarquable en tant que managing partner du cabinet depuis plus de 13 ans et nous sommes heureux qu'il puisse continuer d'apporter sa grande expérience à l'équipe de direction élargie », ajoute Henry Nassau, CEO de Dechert.

Avec plus de 70 avocats, le bureau de Paris est une composante clef de la stratégie du cabinet en Europe et intervient en corporate, financement, sciences de la vie, concurrence, réglementaire, arbitrage international, contentieux commerciaux complexes, compliance et droit pénal des affaires, fiscal, propriété intellectuelle, social et services financier & gestion d'actifs.