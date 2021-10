Dechert LLP promeut Thibault Meiers au rang d'associé national en droit social

Thibault Meiers assiste une clientèle principalement internationale en droit social, essentiellement dans la gestion de crises et contentieux sensibles, la protection des intérêts stratégiques de l'entreprise au niveau national et international, les problématiques de droit social dans le cadre d'opérations de cessions/acquisitions, de transformation, ou de restructuration, et enfin les questions propres aux établissements financiers et aux fonds d'investissement qui sont soumis à une réglementation spécifique.

Il a débuté sa carrière chez Clifford Chance avant de rejoindre Actance Avocats, auprès duquel il a développé une expertise reconnue en contentieux, notamment dans les relations avec les instances représentatives du personnel. Il a intégré le bureau parisien de Dechert en octobre 2015.

Inscrit au barreau de Paris depuis janvier 2008, Thibault Meiers est diplômé d'un magistère en droit social et d'un Master 2 en droit social et relations professionnelles (Paris X, 2006).

Il publie régulièrement des articles dans les revues spécialisées. Il est membre d'AvoSial (Avocats d'entreprise en droit social) et de l'European Employment Lawyers Association.

« La promotion de Thibault illustre l'importance que Dechert porte aux questions de droit social dans les dossiers à forte valeur ajoutée sur lesquels le cabinet intervient et notre volonté de fournir un accompagnement de qualité sur mesure à nos clients », déclare Philippe Thomas, associé responsable de la pratique mondiale droit social chez Dechert. n