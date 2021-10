Dechert étoffe encore ses compétences en droit international public

Avec plus de 12 ans d'expérience, elle conseille des clients sur des litiges devant des tribunaux arbitraux internationaux, des tribunaux nationaux et devant la Cour européenne des droits de l'homme. Elle conseille également des organisations internationales et a été consultante auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et de l'Office des normes internationales et des affaires juridiques de l'UNESCO.

Son expérience en droit international public, tels que le droit des organisations internationales, les droits de l'homme et le droit de la mer, renforce les compétences du cabinet à Paris, où elle travaillera en étroite collaboration avec les associés de l'équipe d'Arbitrage International, dont le Dr. Claudia Annacker, arrivée en septembre 2020.

Le Dr. Enikő Horváth est titulaire d'un doctorat en droit comparé, européen et international de l'Institut universitaire européen de Florence en Italie et d'un diplôme de droit (J.D.) de l'Université de Columbia à New York. Elle est admise à Paris, New York, et en Angleterre et au Pays de Galles. Elle parle couramment hongrois, anglais, français, allemand et italien. Elle a publié plusieurs ouvrages et articles sur divers aspects du droit international et européen.

Eduardo Silva Romero, co-responsable du département Arbitrage International de Dechert, déclare : « l'expérience de Enikő en droit international public fait d'elle un atout majeur pour notre équipe Arbitrage International. Son arrivée, tout comme le recrutement récent de Claudia Annacker, reflète le plan d'expansion continue de notre cabinet. »

Claudia Annacker, associée du département Arbitrage International, ajoute : « Enikő apporte une forte expérience en arbitrage d'investissement et en droit international public, y compris en matière de droits de l'homme. Elle possède des compétences exceptionnelles pour analyser et défendre l'intérêt de ses clients, et trouver les arguments décisifs. »

« Je suis heureuse de rejoindre l'une des meilleures et des plus grandes équipes d'arbitrage de la place de Paris », déclare la nouvelle associée nationale, Enikő Horváth.

Le groupe d'Arbitrage International de Dechert, dirigé par Arif H. Ali et Eduardo Silva Romero, est reconnu comme étant l'un des meilleurs départements d'arbitrage au monde, Band 1 par Chambers & Partners en France, et jouit d'une excellente réputation pour l'expertise dont il a fait preuve dans des arbitrages commerciaux et d'investissement de grande ampleur auprès d'États souverains (y compris fonds souverains), d'entreprises publiques, d'investisseurs privés, de multinationales et de clients fortunés. Dechert représente des clients dans de nombreux secteurs, y compris minier, énergie, construction, télécommunications, services financiers, sciences de la vie, défense et hôtellerie.

Au niveau international, l'équipe d'Arbitrage de Dechert se compose de 50 avocats, dont 9 associés, opérant dans les principales places d'arbitrage, dont Paris, Washington, D.C., New York, Londres, Bruxelles, Singapour et Hong Kong.