Dechert affiche une croissance continue portée par les sciences de la vie et le private equity

Avec 80 avocats à Paris animés par Alain Decombe (aussi vice-chairman en charge des opérations internationales), le bureau parisien s'est, conformément à la stratégie de la Firme, positionné en 2020 sur des deals emblématiques comme Archimed/Polyplus ou KKR/Elsan qui ont mobilisé les équipes de plusieurs bureaux (Paris, New York, Washington et Luxembourg).

« Nous n'avons pas pour vocation de grossir par la taille mais d'être reconnus dans des domaines phares pour notre compétence et agilité sur des dossiers complexes à forts enjeux stratégiques et financiers. Nos associés et nos collaborateurs sont au cœur du dispositif pour accompagner cette approche tournée vers la différenciation, » explique Alain Decombe, managing partner de Dechert Paris.

Une équipe private equity renforcée et impliquée sur les deals majeurs de 2020

Deux deals majeurs de 2020 sur lesquels est intervenu Dechert : le LBO de Polyplus réalisé par Archimed avec Warburg Pincus et celui de KKR sur Elsan valorisé 3,3 milliards d'euros. L'équipe est également intervenue sur le LBO de Ceva pour le compte de Mérieux. En 2020, 50 % des deals gérés par le private equity chez Dechert sont internationaux et traités par la plateforme multi juridictionnelle de la Firme.

La pratique private equity est composée de plus de 250 avocats répartis dans 18 bureaux. La Firme représente aujourd'hui plus de 300 clients fonds et family offices. Cette pratique traite aussi bien de la structuration de fonds et de leur fiscalité, que du conseil sur les transactions, le M&A, le financement, le contentieux, ou encore certaines problématiques sociales.

Le private equity s'est développé à Paris depuis l'arrivée de Sabina Comis en 2016, puis celle de Privat Vigand pour le financement en 2018, suivie de Cyril Fiat, ancien conseiller juridique de la Banque Mondiale en 2019. Aujourd'hui l'équipe compte 18 avocats. Au service à la fois de fonds d'investissements, family offices ou fonds alternatifs, le cabinet tire sa force d'un positionnement sur des missions complexes à forte valeur ajoutée. Fort de sa clientèle, il se positionne désormais principalement sur des opérations mid et large cap.

L'équipe parisienne de Dechert, leader français dans les sciences de la vie depuis plus de 30 ans

Les sciences de la vie constituent une pratique d'excellence du bureau parisien positionné en « Band 1 » dans tous les classements nationaux et internationaux (Chambers, Legal 500, Décideurs, le Point…).

Avec plus de 200 avocats spécialisés dans le domaine dans le monde et plus d'une trentaine à Paris, Dechert continue de servir une clientèle composée à la fois de fonds mid et large cap, big pharmas, groupes du CAC 40 et Fortune 200. L'équipe (« Band 1 ») intervient sur l'ensemble des aspects liés aux sciences de la vie avec notamment Alain Decombe en M&A, Mélanie Thill-Tayara en droit de la concurrence, Jacques Sivignon en contentieux santé et notamment responsabilité du fait des produits, Erica Stein en arbitrage santé, Sophie Pelé sur les aspects réglementaires (y inclus le contrôle des investissements étrangers), Marie Fillon en droit de la propriété intellectuelle et Philippe Thomas en droit social.

Outre les deux deals de référence précédemment cités, l'équipe a récemment travaillé sur l'augmentation de capital d'Abivax, société de biotechnologie en phase clinique qui mobilise le système immunitaire pour développer de nouveaux traitements contre les maladies inflammatoires, le cancer et les maladies virales, et sur l'IPO d'Affluent (en cours).

Anticorruption et arbitrages viennent compléter ces expertises avec des deals majeurs dont Airbus

Avec l'arrivée de Karen Coppens à Paris spécialisée en anticorruption, le cabinet a également assisté le deal Airbus SE dans la conclusion annoncée en janvier du premier accord transactionnel global avec les autorités britanniques, françaises et américaines.

Accord coordonné avec le Serious Fraud Office (SFO), le Parquet national financier (PNF), le Département de Justice (DoJ) et le Département d'État (DoS) américain pour environ 3,6 milliards d'euros. En tant que lead counsel, Dechert a été présents aux côtés d'Airbus dès le premier jour.

Dechert également reconnu pour son expertise en arbitrage international, pilotée par Eduardo Silva Romero, a renforcé son équipe cette année avec les arrivées des Dr. Claudia Annacker et Eniko Horvath.