Décès de l'ancien bâtonnier de Paris Olivier Cousi

« C'était un passionné de son métier, de la défense. La Justice perd un grand serviteur », a ajouté le ministre, présentant à sa famille et aux avocats ses « condoléances profondément attristées ».

Olivier Cousi, 62 ans, était un pilier de Gide, un des plus gros cabinets, comptant 500 avocats. Il était spécialiste des questions de propriété intellectuelle, des médias et des technologies.

Il avait été élu à la tête du barreau de Paris fin 2018, avec sa vice-bâtonnière Nathalie Roret pour un mandat de deux ans, à partir de janvier 2020.

Il avait alors expliqué à l'AFP vouloir « adapter la profession d'avocat à la révolution numérique » et « faire en sorte que la place de la défense soit respectée au nouveau tribunal de Paris ».

« On est tous un peu sous le choc (...) C'était clairement un homme bien, très loyal, très fin », a déclaré à l'AFP la bâtonnière de Paris, Julie Couturier . « Il a été complètement à la barre » pendant tout son mandat, marqué par la crise du covid, et a « réussi à éviter l'isolement des avocats ».

« Cette gestion de la crise de l'a pas empêché de mener des réformes de fond », a également souligné celle qui lui a succédé, citant notamment son plan numérique, le rapprochement entre avocats auquel il a œuvré et sa lutte pour défendre le régime de retraites des avocats.

Le barreau de Paris regroupe environ 30 000 avocats, soit près de la moitié des avocats en France. Le bâtonnier, qui a un rôle de porte-parole, est à ce titre l'un des interlocuteurs clé du ministère de la Justice. Son rôle consiste également à assurer le respect des règles déontologiques.

Me Cousi a fait partie des trois avocats qui défendaient Eric Dupond-Moretti dans l'enquête pour prise illégale d'intérêt le visant.

A l'annonce de son décès, de nombreux avocats ont salué sa mémoire.

« Olivier Cousi a été à la tête de notre barreau alors que l'institution judiciaire et les avocats connaissaient avec le Covid la plus grave crise de notre période moderne. Il a tenu bon. Il est très triste de le voir partir si vite », a écrit sur Twitter Me Martin Pradel.