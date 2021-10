Décès de Jean-Jacques Barbaux, président du Conseil départemental de Seine-et-Marne

Jean-Jacques Barbaux était né le 27 mars 1952 à Lyon. Proviseur retraité, maire de Meufmoutiers-en-Brie de 1989 à 2015 et président de la Communauté de communes de Val Bréon en 2008, il était élu au Conseil départemental 77 depuis 1998, dans le canton de Rozay-en-Brie.

Président du Département depuis 2015, il venait par ailleurs de prendre la vice-présidence d'Île-de-France Mobilités, représentant les Conseils départementaux de la grande couronne.

Dans un communiqué, le président de la République a salué un homme, « ancré dans la pensée et l'imaginaire gaullistes, profondément attaché aux valeurs de la République, et notamment à la laïcité, et hostile à toute compromission avec l'extrême droite ».

Pour Valérie Pécresse, le nom de Jean-Jacques Barbaux « rimait avec engagement, dévouement et fidélité, de l'éducation nationale à la politique ».

De son côté, Jean-François Copé voyait en Jean-Jacques Barbaux le « premier défenseur » du département de Seine-et-Marne, « en première ligne pour protéger et promouvoir » le territoire.

Parmi les autres réactions à cette disparition, celle de Patrick Ollier, le président de la Métropole du Grand Paris, pour qui, « Jean-Jacques Barbaux a été un élu courageux et efficace tout au long de sa vie. Il a conduit le combat des valeurs que nous partagions ensemble, notamment celles du gaullisme, et su développer son département avec intelligence et fermeté. Par sa forte personnalité, il occupait une place importante dans le concert des élus d'Île-de-France ».