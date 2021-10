Débat sur le statut d'avocat en entreprise : SAF versus Cercle Montesquieu

David Van Der Vlist, avocat spécialiste en droit du travail au barreau de Paris et secrétaire général du Syndicat des Avocats de France (SAF), se prononce contre l'avocat salarié en entreprise, à l'inverse de Martial Houlle, secrétaire général du PMU, directeur juridique et secrétaire général du Cercle Montesquieu, qui défend l'utilité de ce statut pour les entreprises et les avocats dans le cadre de l'émission le Ring du média le Crayon.