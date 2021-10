Débat ouvert sur la propreté de la ville

Graffitis sur les murs, déchets dans la rue, bouteilles ou détritus flottant sur les canaux... Photos à l'appui, de nombreux internautes dénoncent un « abandon », un « saccage » ayant, selon, eux transformé la capitale en « dépotoir » ou en « ville-poubelle » aux allures de « favella ».

Beaucoup mettent aussi mis en cause la gestion d'Anne Hidalgo. Face à cette offensive devenue virale, la Ville a dénoncé « une campagne de dénigrement », affirmant sur son compte Twitter que « comme toutes les villes de France, Paris est confrontée à des incivilités et à des problèmes de régulation de l'espace public et que certaines photos postées sont anciennes ou prises avant le passage des équipes de la propreté ».

La Ville a précisé que « 2 500 agents interviennent tous les jours dans tout Paris », mais que les effectifs étaient « actuellement réduits de 10 % en raison de la propagation du Covid-19 », ce qui « peut entraîner des retards de traitement ».

De leur côté les élus de droite ont demandé l'organisation au Conseil de Paris « d'une séance exceptionnelle consacrée à la propreté, à la salubrité de l'espace public ».

« Nous ne pouvons rester sourds à l'appel spontané des Parisiennes et des Parisiens", a déclaré Agnès Evren, la présidente de la fédération LR de Paris. Marine Le Pen a également réagi, estimant dans un tweet que « Agnès Evren la dégradation de notre si belle capitale par l'équipe Hidalgo est une souffrance nationale qui ne doit laisser aucun Français indifférent ».