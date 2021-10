De Visu, 5e édition, Terres fertiles en Seine-Saint-Denis

Chaque année, le Département de la Seine-Saint-Denis invite ses habitants à découvrir une nouvelle thématique patrimoniale. Pour sa cinquième édition, De Visu met à l’honneur les pratiques agricoles d’hier et les saveurs actuelles de l’agriculture urbaine, en partant sur les traces du maraîchage à la Plaine des Vertus, au rythme des charrettes chargées de choux partant aux halles de Paris au petit matin. Il permet également de mieux connaître les cultivateurs du département qui réinventent aujourd’hui le « circuit court ».

Le jeu De Visu propose également des énigmes pour explorer un quartier, trouver un lieu emblématique et se retrouver pour une dégustation de produits locaux. Trois parcours à découvrir, seul ou en groupe. Chaque semaine, un quiz en ligne permet de des lots "made in Seine-Saint-Denis" et un quiz expert pour approfondir le sujet. Egalement sur le site, des visites, balades et ateliers à travers l'ensemble du département.