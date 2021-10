De quoi Total est-elle la somme ? Multinationales et perversion du droit

L'Assemblée nationale a adopté le 22 février dernier la proposition de loi sur le devoir de vigilance des multinationales françaises. Désormais, les entreprises employant plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde seront tenues d'élaborer et de mettre en œuvre un « plan de vigilance » pour prévenir les risques liés aux activités de leurs filiales et de leurs sous-traitants, dont elles seront désormais tenues pour solidaires en droit.

Il s'agit d'un premier pas pour les contraindre à respecter les droits de l'Homme et de l'environnement. Dans « De quoi Total est-elle la somme ? », Alain Deneault montre comment une entreprise pétrolière présente dans 130 pays a ainsi pu attribuer à la responsabilité de ses seules filiales ou de ses sous-traitants des opérations controversées ou délictueuses, conduisant à bafouer les droits humains ou à provoquer une pollution massive dans des pays comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria.

C'est à une telle impunité que cette nouvelle loi s'attaque.

Cet essai fait une démonstration sans concession des actions sidérantes qu'ont pu mener en toute impunité des multinationales comme Total, indépendamment des textes législatifs, des institutions judiciaires et du pouvoir politique, ou grâce à eux.

Une analyse précise qui est le fruit d'un long travail de documentation sur l'histoire, le fonctionnement et les activités de Total.

Alain Deneault est un ardent défenseur de la justice sociale et fiscale. Il dénonce sans relâche les dérives du système capitaliste.