« De quel monopole des avocats parlez-vous, Monsieur Montebourg ? »

Cette déclaration ne laisse évidemment pas indifférent le Conseil national des barreaux (CNB) qui s’étonne que la profession soit citée parmi celles « protégées par un monopole ». Selon lui, « au moment même où les avocats tentent de trouver une solution à la situation inadmissible dans laquelle les place leur activité au titre de l’aide juridictionnelle, le ministre de l’Economie, avocat d’origine lui-même, reproche un avantage concurrentiel imaginaire à la profession d’avocat qui est largement ouverte à la concurrence ». Jean-Marie Burguburu, président du CNB, rappelle que la profession « ne dispose d’aucun monopole, hormis celui de représenter, d’assister et de défendre les justiciables, devant certaines juridictions ». En matière de consultation juridique et de rédaction d’actes, « d’autres professionnels sont habilités par la loi à intervenir soit à titre principal, soit à titre accessoire d’une activité non juridique ». Contrairement à d’autres professions juridiques réglementées, dont les honoraires sont fixés par un tarif arrêté par l’Etat, « les honoraires des avocats sont libres et résultent d’un accord entre l’avocat et son client ».