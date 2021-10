De Pardieu Brocas Maffei renforce son activité Fiscalité Corporate avec l'arrivée d'Anne-Laure Droue

Avec cette arrivée, De Pardieu Brocas Maffei, cabinet français indépendant de droit des affaires, marque une nouvelle fois sa volonté de continuer à fournir à ses clients une offre de services à forte valeur ajoutée et confirme sa confiance dans l'avenir du cabinet.

Anne-Laure Drouet, associée, 39 ans, est avocate au Barreau des Hauts-de-Seine depuis 2008. Elle intervient en droit fiscal, principalement dans le cadre de transactions pour des entreprises et des fonds d'investissement, et plus particulièrement dans la conduite de missions de due diligences et de structuration, tant à la vente qu'à l'achat, ainsi que dans le cadre de réorganisations post-acquisition, dans un contexte français ou international. Anne-Laure intervient également pour des questions fiscales ponctuelles, dans le cadre de restructurations ou de contrôles fiscaux. Anne-Laure a débuté sa carrière au sein d'EY Société d'Avocats en 2006, où elle a été nommée associée en 2016. Elle est titulaire d'un DESS - DJCE en Droit des Affaires et Fiscalité (2005) et d'une Maîtrise de droit des affaires (2004) de l'Université Paris II Panthéon-Assas. Elle est également diplômée de Sciences Po Paris (2002).

« Je suis très heureuse de rejoindre le cabinet De Pardieu Brocas Maffei pour contribuer au développement de son pôle fiscal. L'ancrage du cabinet auprès de sa clientèle, les valeurs d'excellence et d'engagement qu'incarnent ses équipes, le dynamisme de l'ensemble des départements et la volonté de déployer l'expertise fiscale dans tous les domaines d'intervention, en France comme à l'international, m'ont convaincue de cette rare opportunité. » indique Anne-Laure Drouet.

« Nous nous réjouissons d'accueillir Anne-Laure. Nous la connaissons et l'apprécions depuis longtemps et avons la conviction que ses grandes qualités professionnelles et humaines lui permettront de contribuer à consolider la croissance de notre activité fiscale. Cette arrivée démontre l'attractivité de notre cabinet et nous conforte dans la pertinence de notre stratégie. » déclare Emmanuel Chauve, Associé Co-Gérant de De Pardieu Brocas Maffei et responsable de l'équipe Droit Fiscal.