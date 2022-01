De Pardieu Brocas Maffei renforce sa pratique en Droit Boursier avec l’arrivée d’Etienne Boursican

Avocat M&A spécialisé dans les opérations boursières depuis près de 25 ans, Etienne Boursican assiste principalement une clientèle française et internationale sur des questions de droit des sociétés cotées, de gouvernance et de communication financière comme en matière transactionnelle ou de financement par les marchés de capitaux. Etienne représente également les émetteurs comme leurs dirigeants dans le cadre de contentieux boursiers.

Avant de rejoindre De Pardieu Brocas Maffei, Etienne Boursican, 49 ans, était associé du cabinet Orrick depuis 2013. Il a débuté sa carrière au sein des cabinets Jones Day puis Willkie Farr & Gallagher, à Paris et New York, et a rejoint le cabinet SJ Berwin en qualité d’associé en 2009. Il est titulaire d’un DEA de l’Université Paris I - Panthéon-Sorbonne et d’un LL.M. de Georgetown University.

« Je me réjouis de rejoindre De Pardieu Brocas Maffei, dont le positionnement institutionnel remarquable et le dynamisme de l’équipe, jeune et formée par les meilleurs, sont des atouts majeurs qui nous permettront de consolider la pratique boursière du Cabinet », indique Etienne Boursican, qui rejoint le cabinet accompagné d’Alexandre Zuber, collaborateur à ses côtés depuis 2017.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée d’Etienne. Elle renforce la capacité du Cabinet et de notre équipe Corporate / M&A à traiter les dossiers importants, l’équipe comptant désormais 10 associés, 4 counsels et 26 collaborateurs. Elle confirme en outre la position du Cabinet parmi les principaux cabinets français indépendants et souligne en tant que de besoin la pertinence de notre modèle et son attractivité », déclare Emmanuel Fatôme, associé gérant de De Pardieu Brocas Maffei.

De Pardieu Brocas Maffei marque une nouvelle fois, à travers cette arrivée, sa volonté de fournir à ses clients une offre de services à forte valeur ajoutée et confirme son ambition de développement.