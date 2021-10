De Pardieu Brocas Maffei promeut 3 nouveaux counsels

« Cette promotion de jeunes talents est un signe fort de la dynamique et de la résilience de notre activité, en dépit de la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Elle témoigne de la confiance des associés dans notre modèle et de notre volonté commune de préparer l'avenir en renforçant nos dispositifs dans des secteurs stratégiques du droit des affaires », souligne Emmanuel Fatôme, associé-Gérant de De Pardieu Brocas Maffei.

Totalisant 150 avocats – dont 31 associés et 20 counsels – De Pardieu Brocas Maffei marque à travers ces promotions sa volonté de continuer à se déployer et à fournir à ses clients une large offre de services à forte valeur ajoutée.

Marie-Caroline Fauchille est avocate au Barreau de Paris depuis 2012. Elle est diplômée de l'ESCP Europe (2010) et titulaire d'un Master 2 Juriste d'affaires de l'Université Paris-Sud XI (2010).

Elle intervient dans les domaines de l'investissement immobilier (externalisations immobilières, acquisitions, opérations de développement, promotion immobilière…), des baux commerciaux, de la gestion immobilière et du droit de la construction.

Elle a rejoint le cabinet De Pardieu Brocas Maffei en tant que collaboratrice en 2012.

Diane Le Chevallier est avocate au Barreau de Paris depuis 2013. Elle est diplômée d'un Master 2 en droit patrimonial approfondi de l'Université Paris I La Sorbonne (2011).

Elle intervient en matière de financements structurés et plus particulièrement en financements immobiliers.

Elle a rejoint le cabinet De Pardieu Brocas Maffei en 2017 en tant que collaboratrice, après avoir débuté sa carrière au sein du département immobilier du cabinet Reed Smith LLP (2011 à 2014) puis du département Banque - Finance du cabinet Mayer Brown (2014 à 2017).

Clément Maillot-Bouvier est membre du barreau de Paris depuis 2012. Il est diplômé de l'ESSEC Business School en MBA/MSc in Management (2012) et titulaire du Master 2 en Droit Européen des affaires de l'Université Paris II Panthéon-Assas (2009).

Il intervient auprès de débiteurs, cotés et non cotés, d'actionnaires, de créanciers ou d'investisseurs, dans le cadre de négociations amiables ou de procédures d'insolvabilité, en matière de restructuration de dette, notamment LBO, et d'entreprises en difficulté.

Il a rejoint le cabinet De Pardieu Brocas Maffei en tant que collaborateur en janvier 2018, après avoir débuté sa carrière au sein du cabinet d'avocats Weil, Gotshal & Manges en 2012.

A propos de De Pardieu Brocas Maffei



Fondé en 1993, De Pardieu Brocas Maffei figure parmi les cabinets français indépendants de référence en droit des affaires et compte aujourd'hui 150 avocats dont 31 associés, intervenant plus particulièrement dans les domaines suivants : banque, finance & marchés de capitaux, fusions-acquisitions & private equity, restructurations & entreprises en difficulté, immobilier & opérations immobilières, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, droit fiscal, droit public, droit social et contentieux.

Cabinet français à caractère international, tant par la formation de ses équipes que par leur expérience des opérations transnationales, De Pardieu Brocas Maffei est le conseil des grands groupes français et étrangers.