De nouvelles technologies contre les voleurs

Ainsi les "canons à brouillard" permettent de remplir, en moins de trois secondes, le local protégé d'un épais brouillard blanc, grâce à un dispositif couplé à l'alarme. Pulvérisé à temps, le fumigène, non toxique, dissuade le cambrioleur. Si le voleur a déjà pénétré dans le local, la soudaine opacité lui fait perdre ses repères. Ce système a néanmoins ses limites. Performant pour sécuriser de nuit entrepôts et commerces, il peut devenir problématique en journée, dans un lieu fréquenté par le public. Car si le voleur est armé, son comportement devient imprévisible, et il peut tirer à l'aveuglette. Convoyeurs de fonds, banquiers ou encore buralistes disposent alors d'une autre arme : l'eau. Installé depuis un an dans cinq bijouteries et sur une dizaines de portes du centre commercial Rosny 2 en Seine-Saint-Denis, il s'est avéré très dissuasif. Le procédé consiste à utiliser une solution à base d'eau contenant un code unique. A chaque lieu équipé correspond une adresse chimique. Une fois vaporisé sur l'intrus, grâce à un brumisateur relié à l'alarme, ce marqueur chimique, incolore et inodore, demeure détectable sur la peau et les cheveux jusqu'à six mois et sur les vêtements encore plus longtemps.

Invisible, la solution révèle des traces jaunes fluo sous éclairage UV : si un suspect "marqué" est interpellé, il est confondu par le code unique retrouvé sur lui. En Grande-Bretagne, les affichettes SmartWater apposées sur les vitrines des magasins ou à l'entrée des maisons auraient fait chuter de 70 à 80 %, selon les régions, les cambriolages domestiques.