De nouveaux logements sociaux inaugurés à Cachan

Cette opération de construction a permis la réalisation de 36 logements dans un immeuble à deux étages. Au rez-de-chaussée, les résidents auront à disposition une lingerie, un local de tri sélectif, un espace d’accueil, une salle polyvalente, un local pour les vélos et poussettes ainsi qu’un local ménage à chaque étage. Les logements sont essentiellement des T 1 et des panneaux solaires seront installés sur la toiture-terrasse afin de couvrir 30 % minimum des besoins en eau chaude sanitaire collective. La résidence accueillera des ménages en provenance de Cachan ou de l'agglomération du Val de Bièvre et s’adressera aux personnes, avec ou sans enfants, suffisamment autonomes sur le plan social et qui se trouvent dans une logique de consolidation d’un parcours d’insertion. Le Conseil général a cofinancé ce projet à hauteur de 302 400 euros soit 9,46 % du coût total de l'opération.