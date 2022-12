De nombreux prix remis au salon SIMI

Depuis 21 ans, le salon SIMI est l’événement engagé aux côtés des acteurs de l’immobilier. Cette année, placé sous le thème « les enjeux sociétaux et écologiques au cœur de son ambition », il a eu lieu du 6 au 8 décembre, au Palais des Congrès, à Paris. Durant ces trois jours, de nombreux prix ont été remis.

7 lauréats aux Grand Prix SIMI 2022

Parrainés par Groupama Immobilier, les Grands Prix SIMI 2022 ont été les premiers décernés. Ils récompensent les immeubles de bureaux, logistiques et de services aux entreprises et aux personnes de l’année. Le palmarès 2022 a distingué 7 lauréats saluant « des réalisations d’exception qui, chacune à leur manière, contribuent à faire de demain le plus bel endroit à vivre ». Différentes catégories étaient inclues dans les Grands Prix SIMI 2022.

En « immeuble de bureaux neuf », les récompenses sont revenues au siège social Blablacar situé dans le 11e arrondissement de Paris et à So Pop, des bureaux à Saint-Ouen. L’immeuble Métal 57 à Boulogne-Billancourt s’est imposé dans « Immeuble rénové ou réaménagement particulièrement innovant ». En « Immobilier logistique », le centre de tri et de distribution de colis V.Park Compans à Compans a obtenu le trophée. L’Odyssée des Ulis et Morland Mixité Capitale ont, quant à eux, été distingués dans la catégorie « Immobilier mixte ». Enfin, le coup de cœur du jury a été décerné au nouveau site du campus parisien de Sciences Po, Le 1 Saint Thomas.

8 prix SIMI Mécénat & Solidarité dans la ville

Avec le soutien de la Fédération des Entreprises Immobilières, le SIMI a organisé les Prix SIMI Mécénat & Solidarité dans la ville, parrainé par La Française Real Estate Managers. Ce concours a récompensé huit acteurs de l’immobilier visant à humaniser la ville à travers des actions de solidarité, qui se traduisent en numéraire, en nature ou en mise à disposition de compétences. Dans la catégorie « Engagement solidaire de longue durée », le prix a été attribué à Dynacité, celui « Jeunesse & Éducation » est revenu à Carmila.

Sodexo a été distingué en « Engagement Sociétal », la Communauté d’agglomération Hénin-Carvin en « Soutien des acteurs publics », 6e Sens en « Financement solidaire » et Greem en « Accompagnement des salariés dans leur engagement solidaire ». Enfin, Construction Verrechia et le Groupe Duval Atlantique sont arrivés ex-aequo dans la catégorie « Créativité et Engagement sociétal de l’entreprise ».

Nouveau prix Habitat & Logement

Pour finir, les Grands Prix SIMI Habitat & Logement 2022, nouveautés de cette année, ont récompensés trois lauréats pour « leurs réalisations d’exception dans un contexte qui remet le logement au cœur des priorités et de l’attractivité des territoires ». La Résidence Ecla à Noisy-le-Grand a été distinguée dans la catégorie « Transformation ». En « Mixité d’usages », c’est la Maison Saint-Charles à Paris qui a obtenu le prix. Enfin, la résidence Uxco Hacker à Palaiseau a obtenu le titre des « Résidences services ».

OlivierKlein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, était présent pour la remise des prix Habitat & Logement. Lors de la cérémonie, il a déclaré : « Aujourd’hui beaucoup de questions sont posées sur l’acte de construire, est-ce que c’est bon ou mauvais. La manière dont on peut s’approprier, réfléchir, refaire la ville sur la ville, comment construire bas carbone… ce sont toutes ces questions qui sont présentes ici au salon de l’immobilier, avec une vraie volonté d’engagement, et c’est pour ça que je souhaitais être présent à cette remise de prix, parce que l’on voit que la notion de mobilier et d’immobilier a beaucoup changé. Je crois à une forme de construction un peu agnostique, parce que ce qu’on construit aujourd’hui, ça peut être un immeuble de bureau et demain un immeuble de logement... La question de l’immobilier d’entreprise est aussi une question extrêmement importante parce que si l’on veut faire la ville on a besoin de réfléchir à toutes les fonctions de la ville bien évidemment. La manière dont on travaille, on vit, on se déplace, font que toutes ces questions sont présentes ici au Palais des Congrès et c’est pour moi un plaisir d’être ici, et de remettre ces prix, cette première version des prix dans lesquels je sais il a été regardé à la fois le projet mais aussi sa durabilité pour en faire un critère de sélection, et bien c’est tout ça que je souhaitais souligner en étant ce soir présent ».

Toutes les informations sur le salon sont à retrouver sur www.salonsimi.com