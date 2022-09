De nombreux nouveaux allocataires en 2020

La crise sanitaire de la Covid-19 a eu un rappel impact sur la qualité de vie des Franciliens. Les Caisses d’allocations familiales ont fait un point de la situation sociale de ses allocataires. Les données recueillies montrent un afflux important vers le revenu de solidarité active (RSA) et la prime d’activité en 2020 pour les habitants les plus modestes.

Les moins de 30 ans fortement touchés

Le profil des nouveaux adhérents a changé. Lors du second semestre 2020, les nouveaux allocataires RSA sont plus jeunes, moins de 30 ans, isolés et sans enfants à charge pour un tiers d’entre eux. Les difficultés des ménages sont liées à la dégradation soudaine de l’activité économique. Pour amortir ce choc, en 2020, les CAF d’Ile-de-France ont versé des prestations à 69 000 foyers de plus qu’en 2019. Le nombre de personnes recevant ces aides est ainsi monté à 6,3 millions.

Pour rappel, l’attribution du RSA et de la prime d’activité repose sur des déclarations trimestrielles des ressources perçues au cours des trois derniers mois précédant la demande.