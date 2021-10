De nombreux dirigeants franciliens perdent leur emploi

Pour l'association GSC, qui a pour mission depuis 40 ans d'informer les chefs d'entreprise sur la nécessité de souscrire une assurance chômage, l'indemnisation en vigueur depuis le 1er novembre 2019 avec la loi « Avenir professionnel », n'est pas à la hauteur pour ces dirigeants qui se retrouvent en situation de chômage. Une prise de conscience de l'ensemble des parties prenantes doit avoir lieu pour que la protection des chefs d'entreprise devienne une priorité.

« Combien d'entreprises mettront la clé sous la porte après cette crise ? Nous ne le savons pas encore mais la situation est catastrophique pour ces femmes et hommes chefs d'entreprise. Les mesures économiques annoncées par le Gouvernement pour les soutenir sont un premier pas. Mais cette crise doit nous servir d'élec1etrochoc sur l'ensemble des territoires. Après cette catastrophe, la nécessité de protéger les entrepreneurs n'est plus à prouver. Il sera désormais criminel de ne pas informer et encourager les entrepreneurs à anticiper les risques liés à la perte d'emploi. L'ensemble des réseaux d'accompagnement de la région Ile-de-France doivent informer encore et encore les dirigeants sur les conséquences de cette perte d'activité et des solutions d'assurance perte d'emploi qui existent. C'est notre responsabilité sociale à tous », estime Anthony Streicher, président de l'association GSC.

Alors que l'âge médian des dirigeants impactés en Ile-de-France s'établit à 46,1 ans en 2019, les effets dévastateurs du Covid-19 laissent penser que toutes les tranches d'âges seront impactées cette année. Les secteurs les plus touchés en 2019 dans la région comme la construction, le commerce et les services aux entreprises devront également faire face à de nouvelles difficultés en 2020. Depuis le 15 mars, de nombreux dirigeants ont dû fermer leur établissement ou mettre leur activité à l'arrêt laissant présager des situations financières dramatiques qui pourront engendrer des liquidations judiciaires. Ces secteurs représentaient déjà plus de la moitié des pertes d'emploi en Ile-de-France en 2019, avec 2 931 entreprises impactées dans la construction, 2 192 sociétés liquidées dans le commerce et 1 738 dans le secteur des services aux entreprises.

« Depuis mai 2019, le nombre de défaillances d'entreprises a reculé continuellement chaque mois, une baisse qui s'est même accélérée début 2020. Mais une crise incomparable a rebattu les cartes à partir de mars. En France, plus d'un million d'établissements a été contraint brutalement de recourir à l'activité partielle. Pour 150 000 TPE le dépôt de bilan a été évité grâce au recours au prêt garanti par l'état. Mais cela sera-t-il suffisant pour sauver durablement des milliers d'entrepreneurs de la cessation de paiement ? », s'interroge Thierry Million, directeur des études Altares.