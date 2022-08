De Natura, l’exposition de la rentrée à l’Orangerie du domaine national de Meudon

Du 9 au 18 septembre prochains, l’Orangerie du domaine national de Meudon accueillera l’exposition « De Natura. Trois peintres, trois graveurs ». C’est l’association Les Amis du Paysage Français qui organise depuis quinze ans, et avec le soutien du musée, de nombreuses expositions temporaires.

Réunir gravure et peinture

L’association est née du don de la collection de peintures de paysage de Christian Grellety-Bosviel au musée d’art et d’histoire de Meudon. Dès lors et pendant quinze ans, l’association n’a eu de cesse de célébrer les représentants souvent méconnus du paysage français au XIXème siècle, tels que Jean Laronze, Antoine Chintreuil ou Théodore Rousseau lors des expositions qu’elle organisait. Dans la continuité, l’exposition « De Natura. Trois peintres, trois graveurs » mettra en lumière les œuvres de six artistes, Jean-Luc Bourel, Christine Jean, Lionel Guibout, Hélène Baumel, Nicole Guézou et Jacques Meunier pour aller encore plus loin sur le thème du paysage en peinture et gravure. La thématique de l’exposition est cohérente avec le lieu dans lequel elle est affichée puisque l’Orangerie de Meudon est l’une des dernières orangeries encore en fonction en Île-de-France. Depuis sa rénovation complète en 2020, elle continue d’abriter les orangers des domaines de Meudon, de Saint Cloud et des Tuileries l’hiver, tandis que l’été elle se réserve aux événements culturels. En ce sens, le vernissage de l’exposition est prévu le samedi 10 septembre, accompagné d’un atelier de pointe sèche et du concert en plein air du groupe Nijiwa. De même, le samedi 17 septembre le pianiste Léopold Sers jouera un récital de piano au sein de l’Orangerie, avant le cocktail de clôture de l’exposition le dimanche 18 septembre.

Infos pratiques

l’exposition est visible du 9 au 18 septembre à l’Orangerie du domaine national de Meudon. L’Orangerie est ouverte du mardi au vendredi de 14h à 19h, le samedi et dimanche de 11h à 19h.

événements autour de l’exposition : samedi 10 septembre vernissage à 12h30, atelier de pointe sèche et concert en plein air du groupe NIJIWA à partir de 13h ; samedi 17 septembre, récital de piano à l’Orangerie à partir de 18h, 10 € par personne, gratuit pour les moins de 16 ans ; dimanche 18 septembre, cocktail de clôture à partir de 18h

Mots clés : orangerie du domaine national de Meudon, exposition peinture, association les amis du paysage français, peinture de paysage