De la mer aux assiettes d'Ile-de-France

Près de 30 manifestations en Ile-de-France vont permettre de :

- Rencontrer le dessinateur de l'album « Les animaux marins en BD » à la librairie du Palais de la Porte Dorée (Paris) le 9 juin.

- Assister au colloque organisé par le Muséum national d'Histoire naturelle « Inventaires d'espèces marines : comment participer ? » le 10 juin ;

- Découvrir une rétrospective de l'historique du vêtement de marin traditionnel à Paris du 5 au 8 juin ;

- Participer à deux ateliers-découverte : « L'eau monte à Tuvalu », les participants réalisent une mini-maquette d'île qui sera submergée progressivement et découvrent l'acidification des océans et atelier "Dessine-moi un poisson", il sera proposé à chacun de dessiner son poisson préféré après observation des poissons dans l'aquarium et à partir des photos de l'exposition "Tuvalu marine life" à l'Aquarium de la Porte Dorée (Paris) le 6 juin ;

- Déguster du poisson de saison, à Paris, du 5 au 9 juin.