De l'utilité du mail…

Après un essai intitulé Banalité du conformisme et Management Pick and Do consacré au management actuel, Jean Grimaldi d'Esdra présente son nouvel ouvrage : L'Empire du mail, qui s'interroge sur l'utilité des nombreux mails que l'on reçoit quotidiennement.

Empire du mail ou empire du mal ?

Il est principalement question ici du mail professionnel, de ceux, innombrables, qui polluent les boîtes professionnelles d'à peu près tous les salariés. La surabondance a fait que les informations importantes sont noyées dans un flot continu de messages qui embouteillent la vie quotidienne dans l'entreprise. En moyenne un manager trouve 60 mails dans sa boîte électronique par jour et seulement 5 à 10 sont réellement importants.

Bien plus que de l'entreprise ou du management, ce livre parle de notre société. Derrière un sujet qui peut paraître limité, le mail professionnel, on découvre une réflexion profonde sur la technologie et notre monde en devenir. Comment le faire advenir en n'étant ni réactionnaire, « techno-rebelle », ni soumis ou addicts aux innovations, « digital-slaves » ?

Ce livre est aussi une réflexion sur la place de l'écriture dans notre société. Aujourd'hui, la production de documents professionnels est énorme et la plupart du temps inutile. Faire c'est aussi écrire, encore pour montrer que l'on fait plus que pour le faire lui-même.