De l'aide aux stocks aux dons : comment optimiser sa trésorerie ?

Pour tous les commerçants qui possèdent des stocks importants qu'ils ne parviendront pas à écouler, même à coup de promotions, ventes privées, prix cassés... le conseil est simple : faire des dons à des associations. En effet, cette pratique encore méconnue est fiscalement très avantageuse, en plus d'être un geste citoyen. Le commerçant valorise le prix d'achat en don de son stock et touche en plus un crédit d'impôt de 60 % !

Le montant du don est plafonné à 20 000 euros par an ou 5 pour mille du CA si ce montant est supérieur à 20 000 euros. Cette pratique est également compatible avec l'aide au stock, sans oublier qu'elle est aussi reportable pendant 5 ans en tant que crédit d'impôt pour les montants supérieurs au plafond.

Le don sert aussi à se projeter, et c'est un des rôles clé de l'expert-comptable en termes d'accompagnement de ses clients : aider à la projection à court et long terme. Sans oublier, que c'est un véritable cercle vertueux : les commerçants se débarrassent d'une partie de leurs stocks en faisant une bonne action et en bénéficiant d'un crédit d'impôts. Tout le monde est gagnant.