De Guillenchmidt & Associés conseille les vendeurs dans le cadre de la cession du Château Beauséjour

Si un premier accord exclusif avait été trouvé en novembre 2020 entre les familles Duffau-Lagarrosse et Cuvelier, un nouvel appel d'offres a été lancé par la Safer en mars 2021 suite à sa désignation pour gérer cette cession.

Le mercredi 7 avril, le Conseil d'administration de la Safer a finalement désigné la famille Courtin-Clarins associée à Mme Joséphine Duffau-Lagarrosse et M. François Janoueix, comme acheteur du château Beauséjour Duffau-Lagarrosse avec ses 6,8 hectares pour une somme de plus de 70 M d'euros.

Sous l'impulsion de Gilles de Boisséson, le cabinet De Guillenchmidt & Associés (DGA) intervient régulièrement dans des opérations d'acquisitions et de cessions de propriétés viticoles et sociétés d'exploitation dans le domaine du vin. Cette année, le cabinet est notamment intervenu comme conseil de la famille Moulin (Galeries Lafayette) dans l'acquisition du Petit-Village à Pomerol et comme conseil des cédants de Château du Tertre, à Margaux.