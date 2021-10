De Gaulle Fleurance sur le financement du spin-off de la branche PME du réseau PwC France

PwC pour les Entrepreneurs, l'entité dédiée aux PME de la société de conseil PwC, prend son indépendance et devient PKF Arsilon. De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé Banque Européenne du Crédit Mutuel, agissant en qualité d'arrangeur mandaté, ainsi que les autres banques dans le cadre du financement de ce MBO.



Nouvellement baptisé PKF Arlison, le cabinet de conseil aux entreprises et dirigeants, vient désormais se positionner sur le marché français comme un acteur de premier plan et rejoint le réseau international PKF. Tout en conservant son indépendance capitalistique et de fonctionnement, cette nouvelle structure sera contrôlée par ses 50 associés menés par Laurent Gravier, François Duhau, Patrick Bracco et Franck Gledel. Ce MBO a notamment été structuré autour d'une entrée au capital de Crédit Mutuel Equity SCR.



Cette opération de financement permettra au groupe d'accélérer sa stratégie de développement et de croissance externe, notamment au moyen d'une ligne de capex.



De Gaulle Fleurance & Associés (May Jarjour, Associée, Thibault Hubert, Avocat Senior, Lily Ravon, Avocat Junior) a accompagné Banque Européenne du Crédit Mutuel (David Margherita, Franck Philippe) qui a arrangé la dette bancaire destinée notamment au financement partiel de cette opération avec l'accompagnement de Crédit du Nord, Banque Populaire Val de France, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord.